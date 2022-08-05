اتحاد جدة يصدر بيانًا ناريًا بعد عقوبات قضية حمدالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أصدر نادي اتحاد جدة، مساء اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا يعلن فيه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية على خلفية قرار لجنة الاحتراف بحرمانه من القيد.

وكانت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم قررت حرمان نادي اتحاد جدة من التعاقد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مع غرامة قدرها 500 ألف ريال بسبب أزمة مع نادي النصر بعد تعاقد "النمور" مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

كما قررت لجنة الاحتراف أيضا إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال، بجانب إيقاف المدير التنفيذي للنادي حامد البلوي لمدة 6 شهور وغرامة 300 ألف ريال، بالإضافة إلى إيقاف الإداري مشعل السعيد لمدة 3 شهور.

وقال نادي الاتحاد في بيان رسمي له: "إشارة إلى القرار الصادر من لجنة الاحتراف تجاه النادي ومسؤوليه ولاعبه، فإننا نؤكد للمجتمع الرياضي المهتم بتفاصيل هذه القضية أن مجلس إدارة النادي بدأ فعليًا الخطوات القانونية الكفيلة بالمحافظة على حقوق النادي ومنسوبيه في مقاضاة جميع من تسبب في الإضرار بنادي الاتحاد من أشخاص داخل وخارج المنظومة الرياضية".

وأضاف: "نحن على ثقة في أن العدالة ستقول كلمتها في آخر المطاف في هذه القضية، وأن الحكم ما زال حكمًا ابتدائيًا، وسنواصل تحركنا القانوني فيها لآخر درجات التقاضي المتاحة أمام الجهات الرياضية وغير الرياضية بشقيها الجنائي والمدني".

وأكمل: "مع العلم بأن القضية حاليًا منظورة لدى الفيفا بنفس الأطراف والموضوع والسبب، خصوصًا وأنها ذات بعد دولي حتى وإن كانت مسجلة لدى الاتحاد المحلي الذي ينتمي إليه النادي".

وتابع: "ونؤكد بأن ثقتنا كاملة في الجهات الرياضية بالمملكة وعلى رأسها وزارة الرياضة، ومركز التحكيم، واتحاد القدم ولجانه، وثقتنا أيضًا كاملة في الجهات الرقابية والقضائية والتنفيذية لإثبات حق نادي الاتحاد، ومعاقبة كل من يقوم بمخالفة النظام العام بالمملكة".

ويضم اتحاد جدة السعودي بين صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد والذي انضم له هذا الصيف.