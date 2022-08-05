بعد قرار الاستعانة بالشباب.. راحة سلبية لثلاثي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - منح النادي الأهلي راحة سلبية للاعبه الدولي التونسي علي معلول، الذي استغل الأجازة وسافر إلى بلاده، على أن يعود بعد ثلاثة أسابيع، وأيضًا تم منح الحارس محمد الشناوي، وأيضًا محمد مجدي أفشة، راحة سلبية من التدريبات.

وبحسب مراسل الخليج 365، فإن معلول حضر مران فريقه اليوم، وقام مدير الكرة، سيد عبدالحفيظ بعقد جلسة معه بعد المران، وتم الاتفاق خلال الجلسة على منحه راحة سلبية، وتحديد موعد عودته للقاهرة بعد قراره بالسفر إلى تونس.

وأضاف أن الثلاثي علي معلول ومحمد الشناوي ومحمد مجدي أفشة، حصلوا على أجازات طويلة وراحة سلبية من التدريبات، بعد قرار الإدارة باستكمال بطولة الدوري بقائمة مكونة من الشباب واللاعبون العائدون من الإصابة.

ومن المنتظر أن يحصل ثلاثي آخر على نفس مدة الراحة التي حصل عليها معلول والشناوي وأفشة.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة بفارق عشر نقاط عن الزمالك حامل اللقب ومتصدر المسابقة، إلا أن الفريق الأحمر لديه مباراة مؤجلة ضد الإسماعيلي.