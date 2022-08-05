خالد قمر يقود الهجوم.. تشكيل الجونة لمواجهة الزمالك في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لنادي الجونة، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة الزمالك والمقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف استاد خالد بشارة مباراة الجونة والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بالجولة الـ29 من الدوري الممتاز.

وشهد تشكيل الجونة تغييرا وحيدا بمشاركة كريم طارق أساسيا على حساب محمود شبراوي.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: عمرو طارق، محمد نجيب، طارق سامي، محمد عبدالجواد.

خط الوسط: إسلام محارب، نور السيد، ناصر ناصر، إسلام عبدالنعيم، كريم طارق.

خط الهجوم: خالد قمر.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة، بينما يقع الجونة في المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.