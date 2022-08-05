البنك الأهلي يُزيد جراح مصر المقاصة بثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره مصر المقاصة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري ليؤزم موقف الأخير في المسابقة.

وتقدم نادي البنك الأهلي بهدف مبكر بعد مرور 6 دقائق من عمر الشوط الأول سجله لاعبه كريم بامبو قبل أن يضيف زميله فادي فريد الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 38.

وقلّص مصر المقاصة النتيجة في الشوط الثاني من المباراة بتسجيل هدف في الدقيقة 55 عن طريق اللاعب محمود فهمي.

ورفع البنك الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 41 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الجونة عند النقطة 15 في المركز الأخير.

وجاء تشكيل البنك الأهلي الأساسي للمباراة كالتالي: أحمد صبحي - أمير مدحت - أحمد ياسين- أسامة إبراهيم - إسحاق يعقوبو - محمود سيد -أحمد سعيد -محمد هلال - كريم بامبو - موسي دياوارا - فادي فريد

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: محمود الزنفلي - أحمد العش - محمد لعبة - محمد بسيوني - عاصم صلاح - محمود قاعود - معروف يوسف - أسامة فيصل- ناصر منسي.

وجاء تشكيل مصر المقاصة الأساسي للمباراة كالتالي: علي المصري، خالد صلاح، محمود فهمي، مصطفى كاجو، محمد محسن ليلة، رمضان مصطفى، منعم، محمود عادل، أحمد عيد، محمد أمو وهشام حافظ.

أبرز لحظات المباراة:

وتصدى حارس مرمى مصر المقاصة رمضان مصطفى لتسديدة قوية من محمد هلال لاعب البنك الأهلي من أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 5.

وتقدم لاعب البنك الأهلي كريم بامبو بهدف في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول بعدما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء ليُسددها أعلى المرمى.

وأنقذ حارس مرمى المقاصة رمضان مصطفى فريقه من تلقي هدفًا ثانيًا في الدقيقة 18 بعد تصديه لرأسية خطيرة من محمد هلال لاعب البنك الأهلي.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي عقب عرقلة الحارس لمهاجمه داخل منطقة الجزاء ليُسدد فادي فريد ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 38.

وسدد لاعب مصر المقاصة إسلام زياد كرة قوية من خارج منطقة جزاء البنك الأهلي لترطم بالعارضة وتسقط أمام زميله محمود فهمي الذي سددها بالمرمى في الدقيقة 55.