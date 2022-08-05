مباشر الدوري المصري.. الجونة 1-4 الزمالك.. إمام يسجل ويطرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل فريق الزمالك عروضه القوية في مسابقة دوري We المصري بالفوز على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء جاء ضمن حسابات الأسبوع الـ29.

وحقق الزمالك الانتصار الثامن له على التوالي منذ مباراة الأهلي والتي انتهت بنتيجة (2-2) في 19 يونيو الماضي.

مباراة الجونة والزمالك شهدت تألقًا من جانب أحمد سيد "زيزو" الذي سجل هدفين في الدقيقة (6) من ضربة جزاء ثم في الدقيقة (38).

وأحرز الدولي التونسي سيف الدين الجزيري الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة (57)، قبل أن يختتم إمام عاشور أهداف القلعة البيضاء في الدقيقة (81) إلا أنه تعرض للطرد بعد ذلك بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

في المقابل، جاء هدف الجونة الوحيد عن طريق إسلام عبد النعيم في الدقيقة (83).

هذه النتيجة جعلت الزمالك يتربع على القمة بـ69 نقطة بفارق عشر نقاط عن بيراميدز والذي سيواجه المقاولون العرب، مساء غدٍ السبت.

في المقابل، أصبح فريق الجونة في خطر، ليظل الفريق الساحلي عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف عن إيسترن كومباني.

ويواجه الزمالك فريق مصر المقاصة في الجولة المقبلة، في المقابل يلعب الجونة ضد المقاولون العرب.

تشكيل الجونة: عماد السيد - عمرو طارق - محمد نجيب - طارق سامي - محمد عبد الجواد - نور السيد - إسلام محارب - ناصر محمد - كريم طارق - إسلام عبد النعيم - خالد قمر.

تشكيل الزمالك: محمد عواد - أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - سيف الدين الجزيري.

تفاصيل المباراة

في الدقيقة الثالثة، تعرض سيف الدين الجزيري للسقوط من داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من خالد قمر ليقرر أمين عمر حكم المباراة احتساب ضربة جزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

أحمد سيد "زيزو" استطاع أن يضع الزمالك في المقدمة بتسجيله هدف المباراة الأول من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة بعد تسديدة قوية حاول عماد السيد حارس الجونة اللحاق بالكرة لكن لا فائدة لتصبح النتيجة (1-0).

وفي الدقيقة 38، عاد من جديد أحمد سيد "زيزو" ليسجل هدفًا لمصلحة الزمالك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تمر بين قدمي حارس الجونة عماد السيد وتصبح النتيجة (2-0).

الهدف جاء بعد تسديدة من سيف الجزيري تمر من أعلى عماد السيد لكن محمد عبد الجواد مدافع الجونة يبعد الكرة قبل دخولها الشباك وترتد لصالح "زيزو".

وبعد دقيقتين فقط، عاد من جديد "زيزو" ليواصل تألقه من جديد لكن هذه المرة في صناعة هدف لصالح سيف الجزيري بعدما مرر كرة للمهاجم التونسي الذي ينفرد بالمرمى ويسجل الهدف الثالثة للفريق الأبيض.

الهدف لم يحتسب بداعي التسلل على سيف الجزيري لتظل النتيجة (2-0) عن طريق أحمد سيد "زيزو".

المباراة شهدت توترًا في الدقيقة 46 عن طريق تدخل من نور السيد ضد أحمد فتوح الأمر الذي أدى إلى اشتباك بين لاعب الجونة وإمام عاشور ليحصول نور السيد على بطاقة صفراء.

خالد قمر في الدقيقة 48، حاول أن يسجل في شباك الزمالك بكرة رأسية عن طريق عرضية من إسلام عبد النعيم تمر الكرة بجوار القائم الأيسر.

آخر فرص الشوط الأول كان عن طريق نور السيد في الدقيقة 51 بتسديدة من كرة حرة مباشرة تلمس الشباك الخارجية لينتهي أحداث الشوط الأول بنتيجة (2-0) للزمالك.

الزمالك في الشوط الثاني وتحديدًا عن طريق إمام عاشور حاول الوصول لشباك الجونة في الدقيقة 47، تمر الكرة لضربة مرمى.

محمد عبد الجواد مدافع الجونة في الدقيقة 50 حاول تقليص الفارق برأسية من داخل منطقة الجزاء لكن تمر الكرة بجوار القائم.

وبعد عدة محاولات بيضاء، نجح فريق الزمالك بعد عرضية من سيد عبد الله "نيمار" تصل لصالح الجزيري المتواجد داخل منطقة الجزاء ليسجل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 57 وتصبح النتيجة (3-0).

وقبل نهاية المباراة بـ10 دقائق أحرز إمام عاشور هدف الزمالك الرابع، إلا أنه تعرض للبطاقة الصفراء الثانية ليطرد من المباراة ويغيب عن مباراة مصر المقاصة المقبلة.

وفي الدقيقة 83، أحرز إسلام عبد النعيم هدف الجونة الأول في المباراة ليقلص الفارق وتصبح النتيجة (4-1).