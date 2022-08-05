التشكيل الرسمي.. الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام الجونة.. و أوباما أساسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره الجونة المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة باستاد خالد بشارة في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز لمسابقة الدوري.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد عبد الغني - إمام عاشور - يوسف اوباما - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومحمود علاء وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه.

ويدخل الزمالك المباراة في صدارة جدول الدوري برصيد 66 نقطة، فيما يحتل الجونة المركز 15 برصيد 27 نقطة.