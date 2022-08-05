تريزيجيه يقود تشكيل طرابزون أمام إسطنبول سبور في افتتاح الدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

يتواجد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في التشكيلة الأساسية لفريق طرابزون سبور أمام إسطنبول سبور والمقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، بافتتاح الموسم الجديد من الدوري التركي.

وتنطلق مباراة طرابزون سبور وإسطنبول سبور في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بالجولة الأولى من الدوري التركي لموسم "2022-2023".

وانضم الجناح المصري تريزيجيه إلى طرابزون التركي هذا الصيف قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي.

وتوج طرابزون بلقب السوبر التركي والذي أقيم يوم السبت الماضي بعد الفوز على سيفاس سبور برباعية نظيفة.