شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب آنسات السلة يفتتح بطولة إفريقيا بالفوز على غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر لكرة السلة تحت 18 سنة آنسات فى افتتاح مشواره ببطولة أفريقيا التي تقام بمدغشقر بالفوز على غينيا 111/38 مساء اليوم الجمعة.

وقدم منتخب مصر بقيادة مدربه مصطفى هدهود مباراة قوية منذ البداية، حيث أنه نجح في إنهاء الربع الأول من اللقاء بنتيجة 29/5 ثم الربع الثاني بنتيجة 56/13، والربع الثالث بنتيجة 87/24 ثم نهاية اللقاء بنتيجة 111/38.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية في البطولة رفقة كل من: أنجولا وتنزانيا وغينيا

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من: مصطفى هدهود مدير فني، مصطفى فكري مدرب، علياء محمود مساعد مدرب، مشيرة عبد العليم إداري، أحمد الجويلي إحصاء، فاطمة محمود علاج طبيعي.

وجاءت قائمة المنتخب المصري المسافر إلى مدغشقر فجر يوم الثلاثاء كالتالي:

تمارا نادر - جنا الألفي - جنا السيد - جنا الشامي - جنا طارق - رولا أحمد - فريدة خالد - ليلى خالد - مايا سيد - مريم طارق - نور المهدي - هناء عبد الله