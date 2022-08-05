شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يعود للانتصارات فى الدورى عقب الفوز على مصر المقاصة بثنائية .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد فريق البنك الأهلى للانتصارات مرة أخرى عقب الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الكلية الحربية ضمن لقاءات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

أحرز الأهداف لفريق البنك الاهلى كل من كريم بامبو في الدقيقة 5 بينما عزز فادى فريد تقدم الفريق بالهدف الثانى من علامة الجزاء في الدقيقة 37 بينما جاء هدف فريق مصر المقاصة عن طريق اللاعب محمود فهمى بالدقيقة 55 .

وبهذة النتيجة يحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 41 نقطة بينما يتوقف رصيد فريق مصر المقاصة عند النقطة 15 محتلا المركز الأخير و يقترب من الهبوط رسميا الى دورى القسم الثانى الموسم الثانى .

وسيطر لاعبى فريق البنك الاهلى على أحداث المباراة حيث جاءت هجمات الفريق عن طريق كل من كريم بامبو و فادى فريد و محمد هلال و موسى دياوارا في غياب تام من قبل لاعبى فريق مصر المقاصة .

وخاض فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى .. أحمد صبحى .

في خط الدفاع .. إسحاق يعقوبو ، أحمد ياسين ، أمير مدحت ، أسامة إبراهيم .

في خط الوسط .. موسى دياوارا ، محمد هلال ، محمود السيد ، أحمد سعيد .

في الهجوم .. كريم بامبو ، فادى فريد .

بينما جاء تشكيل مصر المقاصة بقيادة عيد مرازيق كالتالى :

في حراسة المرمى .. رمضان مصطفى .

في خط الدفاع .. ، أحمد عبد المنعم ، محمود فهمى ، مصطفى كاجو ، محمود عادل .

في خط الوسط .. محمد محسن ليلة ، أحمد عيد ، على المصرى ، محمد أمو ، خالد صلاح .

في الهجوم .. هشام حافظ .