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خالد قمر و نور السيد يقودان تشكيل الجونة أمام الزمالك فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الجونة التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض لقاء الزمالك بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد خالد بشارة بمدينة الغردقة .

وجاء التشكيل يضم كل من :

في حراسة المرمى .. عماد السيد .

في خط الدفاع .. محمد نجيب ، محمد عبد الجواد ، عمرو طارق ، طارق سامى .

في خط الوسط .. نور السيد ، إسلام عبد النعيم ، إسلام محارب ، ناصر ناصر .

في الهجوم .. خالد قمر ، كريم طارق .

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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