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شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر و نور السيد يقودان تشكيل الجونة أمام الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الجونة التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض لقاء الزمالك بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد خالد بشارة بمدينة الغردقة .
وجاء التشكيل يضم كل من :
في حراسة المرمى .. عماد السيد .
في خط الدفاع .. محمد نجيب ، محمد عبد الجواد ، عمرو طارق ، طارق سامى .
في خط الوسط .. نور السيد ، إسلام عبد النعيم ، إسلام محارب ، ناصر ناصر .
في الهجوم .. خالد قمر ، كريم طارق .