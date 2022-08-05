شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر و نور السيد يقودان تشكيل الجونة أمام الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الجونة التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض لقاء الزمالك بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد خالد بشارة بمدينة الغردقة .

وجاء التشكيل يضم كل من :

في حراسة المرمى .. عماد السيد .

في خط الدفاع .. محمد نجيب ، محمد عبد الجواد ، عمرو طارق ، طارق سامى .

في خط الوسط .. نور السيد ، إسلام عبد النعيم ، إسلام محارب ، ناصر ناصر .

في الهجوم .. خالد قمر ، كريم طارق .