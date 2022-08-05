شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي فى 15 صورة.. ظهور الناشئين وبقاء تاو ومتولي وفؤاد ومحمود وأكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش ‏استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب، ضمن ‏منافسات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وحصل غالبية لاعبي الفريق الأول على راحة وفقا لقرار مجلس الإدارة، فيما لم يستمر مع الفريق الأول سوى محمود متولي وبيرسي تاو وكريم فؤاد ومحمود متولي ومحمد محمود وأكرم توفيق، وهم العائدين من الإصابة حسبما أوصى المجلس الأحمر.

وشهد مران الفريق اليوم مشاركة مجموعة من اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم من قطاع ‏الناشئين وهم: محمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق الذي أدى تدريبات استشفائية.‏

وأدى الفريق تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس عقب ‏مباراة فاركو الأخيرة التي أقيمت على استاد الأهلي ‏we‏ السلام. ‏

واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة ‏ريكاردو سواريش.‏



مران الاهلي (1)



مران الاهلي (2)



مران الاهلي (3)



مران الاهلي (4)



مران الاهلي (5)



مران الاهلي (6)



مران الاهلي (7)



مران الاهلي (8)



مران الاهلي (9)



مران الاهلي (10)



مران الاهلي (11)



مران الاهلي (12)



مران الاهلي (13)



مران الاهلي (14)