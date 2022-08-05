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شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الاهلى فى الدوري هذا الموسم ومبارياته المتبقية؟..انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى والاتحاد السكندري بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله لويس ميكيسونى في اللقاء الذى أقيم بالجولة الثانية عشرة للمسابقة على ستاد الاهلى والسلام وشهد إضاعة الجنوب أفريقى بيرسى تاو لركلة جزاء.
ارقام الاهلى
ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 56 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع الاسماعيلى.
مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى الدوري
الاتحاد السكندرى & الأهلى..9 مساء الأحد 7 أغسطس على استاد برج العرب
الأهلى & المصرى البورسعيدى..9 مساء الأربعاء 10 أغسطس على استاد برج العرب
الأهلى & الإسماعيلى..9 مساء الأحد 14 أغسطس على استاد برج العرب
إيسترن كومبانى & الأهلى..9 مساء السبت 20 أغسطس على استاد المقاولون العرب
الأهلى & إنبى..7 مساء الثلاثاء 23 أغسطس
طلائع الجيش & الأهلى..7 مساء الجمعة 26 أغسطس
الأهلى & سيراميكا..7 مساء الاثنين 29 أغسطس