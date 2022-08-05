شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فهمى يقلص الفارق للمقاصة أمام البنك الأهلى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن محمود فهمى مهاجم فريق مصر المقاصة من أحراز الهدف الأول لفريقه وتقليص الفارق بمرمى حارس البنك الاهلى بالدقيقة 55 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الكلية الحربية ضمن لقاءات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، لتصبح النتيجة 2-1 لصالح البنك.

ويخوض فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى .. أحمد صبحى .

في خط الدفاع .. إسحاق يعقوبو ، أحمد ياسين ، أمير مدحت ، أسامة إبراهيم .

في خط الوسط .. موسى دياوارا ، محمد هلال ، محمود السيد ، أحمد سعيد .

في الهجوم .. كريم بامبو ، فادى فريد .

بينما جاء تشكيل مصر المقاصة بقيادة عيد مرازيق كالتالى :

في حراسة المرمى .. رمضان مصطفى .

في خط الدفاع .. ، أحمد عبد المنعم ، محمود فهمى ، مصطفى كاجو ، محمود عادل .

في خط الوسط .. محمد محسن ليلة ، أحمد عيد ، على المصرى ، محمد أمو ، خالد صلاح .

في الهجوم .. هشام حافظ .