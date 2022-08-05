شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل ملعب خالد بشارة لمواجهة الجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الزمالك إلى ستاد خالد بشارة استعدادا لمواجهة الجونة في التاسعة مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق الأبيض على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل إجراء عمليات الإحماء.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد – السيد عطية - محمد نديم.

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خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبدالمجيد – محمد طارق - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

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خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبدالرازق "شيكابالا" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه - سيف الجزيري – سيد عبدالله "نيمار".

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، حصدهم من 28 مباراة، حقق الفوز في 21، وتعادل في 3، وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 50 هدف، فيما سكنت شباكه 25، في المقابل يحتل الجونة المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة، حصدهم من 28 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 6، وخسر 15، وسجل لاعبوه 25 هدف، وسكنت شباكه 38 هدف.