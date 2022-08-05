شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتقدم بثنائية بمرمى المقاصة في الشوط الأول .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم فريق البنك الأهلى على نظيره مصر المقاصة بهدفين مقابل لا شيء في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الكلية الحربية ضمن لقاءات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وأحرز الأهداف لفريق البنك الاهلى كل من كريم بامبو في الدقيقة 5 بينما عزز فادى فريد تقدم الفريق بالهدف الثانى من علامة الجزاء في الدقيقة 37 .

وسيطر لاعبى فريق البنك الاهلى على أحداث الشوط الأول حيث جاءت هجمات الفريق عن طريق كل من كريم بامبو و فادى فريد و محمد هلال و موسى دياوارا في غياب تام من قبل لاعبى فريق مصر المقاصة .

وخاض فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى .. أحمد صبحى .

في خط الدفاع .. إسحاق يعقوبو ، أحمد ياسين ، أمير مدحت ، أسامة إبراهيم .

في خط الوسط .. موسى دياوارا ، محمد هلال ، محمود السيد ، أحمد سعيد .

في الهجوم .. كريم بامبو ، فادى فريد .

بينما جاء تشكيل مصر المقاصة بقيادة عيد مرازيق كالتالى :

في حراسة المرمى .. رمضان مصطفى .

في خط الدفاع .. ، أحمد عبد المنعم ، محمود فهمى ، مصطفى كاجو ، محمود عادل .

في خط الوسط .. محمد محسن ليلة ، أحمد عيد ، على المصرى ، محمد أمو ، خالد صلاح .

في الهجوم .. هشام حافظ .