شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يعسكر بالإسماعيلية بعد العودة من السعودية استعدادا لكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر للناشئين معسكرا مغلقا بالإسماعيلية بعد العودة من معسكر السعودية، وذلك استعدادا لبطولة كاس العرب للناشئين والتي تحتضنها الجزائر خلال الشهر الجاري.

المنتخب خاض معسكرا ناجحا على كافة المستويات وتخلله مباراتان قدم فيها ناشئو الفراعنة أداء مميزا اقترن بالنتائج الإيجابية، بعد الفوز على المنتخبين السعودي بهدف دون رد وعلى المنتخب السوداني بثلاثية نظيفة.

وقال مؤمن عبد الغفار مدرب منتخب الناشئين، أن الجهاز الفني للمنتخب توقع هذا المستوى المميز من اللاعبين بعد سلسلة من المعسكرات والمجهود من الجميع، موضحا أن المنتخب يملك مواهب واعدة ستكون القوام الأساسي للمنتخبات بعد سنوات قليلة.

وأشار إلى أن المعسكر كان ناجحا بكل المقاييس، كما أثنى على حسن الاستقبال والضيافة في السعودية، موضحا أن هناك معسكرا آخر في الإسماعيلية خلال الأيام المقبلة، كما أكد دعم اتحاد الكرة وإيهاب الكومي رئيس البعثة للاعبين.

ووعد عبد الغفار بتحقيق نتائج مميزة في بطولة كأس العرب للناشئين التي تقام هذا الشهر بالجزائر، موضحا أن نتائج فريق الشباب والوصول للنهائي من شأنها أن ترفع معنويات الناشئين لتكرار هذا الإنجاز.