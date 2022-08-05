شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب يجتمع بإدارة حرس الحدود لحسم احتياجات الفريق بالممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود الصاعد مؤخرًا للدوري الممتاز، اجتماعا مع إدارة النادي خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد وحسم احتياجات الفريق للمنافسة في دوري الأضواء الموسم المقبل.

وقرر الجهاز الفني لفريق حرس الحدود بقيادة الكابتن أحمد أيوب خوض عده مباريات ودية خلال الفترة المقبلة لتجهيز لاعبيه بأفضل صورة ممكنة قبل المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز الجديد.

ويحاول الجهاز الفني خوض عده مباريات ودية متدرجة المستوي للاطمئنان علي مدي انسجام اللاعبين لفكره واسلوبه.

ويتكون الجهاز الفني والإداري والطبي للحرس من العميد عمرو خليل مديرا للكرة، وأحمد أيوب مديرا فنيا، محمد مكي وعلاء حسب الله لمنصب المدرب العام، وأحمد عاصم مدربا مساعدا، ووسام إسماعيل مدربا لحراسة المرمى، ومخطط أحمال دكتور صفي، وأخصائي علاج طبيعي دكتور ممدوح رزق، والمقدم عمرو رضا مديرًا إداريا، وسامح صابر علي إداري الفريق.