شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن ينتظم فى تدريبات الأهلي الجماعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك صلاح محسن، لاعب الأهلي، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وشارك صلاح محسن في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إجهاد العضلة الخلفية الذي تعرض له خلال مشاركته في مباراة المقاولون العرب.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الجمعة على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة فاركو الأخيرة التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام.