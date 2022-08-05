شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن ينتظم فى تدريبات الأهلي الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك صلاح محسن، لاعب الأهلي، في التدريبات الجماعية ‏التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء ‏الأحد المقبل على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وشارك صلاح محسن في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إجهاد العضلة الخلفية الذي ‏تعرض له خلال مشاركته في مباراة المقاولون العرب.‏

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الجمعة على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها ‏الفريق أمس عقب مباراة فاركو الأخيرة التي أقيمت على استاد الأهلي ‏we‏ السلام.