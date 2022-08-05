شكرا لقرائتكم خبر عن فادى فريد يحرز الهدف الثانى للبنك الاهلى بمرمى المقاصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز فادى فريد مهاجم فريق البنك الاهلى الهدف الثانى لفريقه بمرمى مصر المقاصة في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول بالمباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الكلية الحربية ضمن لقاءات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وخاض فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى .. أحمد صبحى .

في خط الدفاع .. إسحاق يعقوبو ، أحمد ياسين ، أمير مدحت ، أسامة إبراهيم .

في خط الوسط .. موسى دياوارا ، محمد هلال ، محمود السيد ، أحمد سعيد .

في الهجوم .. كريم بامبو ، فادى فريد .

بينما جاء تشكيل مصر المقاصة بقيادة عيد مرازيق كالتالى :

في حراسة المرمى .. رمضان مصطفى .

في خط الدفاع .. ، أحمد عبد المنعم ، محمود فهمى ، مصطفى كاجو ، محمود عادل .

في خط الوسط .. محمد محسن ليلة ، أحمد عيد ، على المصرى ، محمد أمو ، خالد صلاح .

في الهجوم .. هشام حافظ .