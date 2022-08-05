شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. تصعيد 7 لاعبين للتدريبات بعد قرار اللعب بالناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش ‏استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب، ضمن ‏منافسات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وشهد مران الفريق اليوم مشاركة مجموعة من اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم من قطاع ‏الناشئين وهم: محمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق الذي أدى تدريبات استشفائية.‏

وأدى الفريق تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس عقب ‏مباراة فاركو الأخيرة التي أقيمت على استاد الأهلي ‏we‏ السلام. ‏

واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة ‏ريكاردو سواريش.‏