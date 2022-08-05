شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك والجونة قبل الصدام رقم 15 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف ستاد خالد بشارة، مباراة هامة جديدة لنادي الزمالك أمام الجونة في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022 ، الزمالك يسعى للاستمرار في حصد النقاط لحصد لقب الدوري المصري للعام الثاني على التوالي، خاصة بعد الفوز على بيراميدز في قمة الجولة 28.

أما الجونة فيسعى للابتعاد عن أماكن الهبوط وتحقيق أول انتصار منذ ثلاث مباريات بعد الخسارة من الأهلي والإسماعيلي والتعادل مع البنك الأهلي.

وتحظى مباريات الزمالك والجونة دائما بإثارة كبيرة رغم التفوق الواضح للفريق الأبيض في المواجهات المباشرة.

وتواجها من قبل في 14 مباراة بالدوري، حقق خلالها الزمالك الفوز في 8 مباريات بينما تعادلا 5 مرات، وفاز الجونة في مباراة، سجل الفارس الابيض 22 هدف وتلقت شباكه 11 هدف.

أول مباراة بين الفريقين انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق بينما أخر مباراة انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف فى الدور الاول للدوري ، ويعد شيكابالا هداف الزمالك في الجونة برصيد 3 أهداف.