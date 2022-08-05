شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك فى الدوري هذا الموسم ومبارياته المتبقية؟..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك في التاسعة مساء اليوم، الجمعة، ضيفًا ثقيلاً على الجونة، في المباراة التي ستقام على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث يبحث الزمالك عن مواصلة سلسلة انتصاراته بالدوري والاقتراب أكثر لتحقيق اللقب للموسم الثاني على التوالي، في الوقت الذي يبحث فيه الجونة عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط حتى يهرب من قاع الجدول حيث يواجه شبح الهبوط.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، حصدهم من 28 مباراة، حقق الفوز في 21، وتعادل في 3، وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 50 هدف.



ارقام الزمالك

ويسعى الزمالك للوصول إلى النقطة 78 للتتويج بشكل رسمي بلقب الدورى الممتاز هذا الموسم، حيث يحتاج 12 نقطة فقط من 6 مواجهات متبقية لحسم اللقب، لأن بيراميدز والأهلى حال الفوز بجميع مباريات المتبقية لن يتخطى حاجز الـ77 نقطة، وبالتالى يحتاج الزمالك إلى الوصول للنقطة 78 لحصد اللقب، أى يتبقى له 12 نقطة فقط لحسم البطولة بشكل رسمى.

وحقق الزمالك الانتصار فى 7 مباريات متتالية منذ التعادل مع الأهلى بهدفين لمثلهما، جاءت كالتالى: الفوز على البنك الأهلى 2 /1، ثم على سيراميكا 3 /2، ثم على المقاولون العرب بهدف نظيف، ثم على غزل المحلة 2/1، ثم على سموحة 2/0، وعلى فيوتشر بهدف نظيف، وأخيرا الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك والجونة بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف سجل هدفى الزمالك إمام عاشور وأحمد السيد زيزو، وسجل هدف الجونة الوحيد عمرو السعداوى من ركلة جزاء.

ويغيب عن الزمالك الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.