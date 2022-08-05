شكرا لقرائتكم خبر عن أولها الزمالك.. 6 لقاءات تفصل الجونة عن حلم البقاء بالدوري (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك، في التاسعة مساء اليوم، الجمعة، ضيفًا ثقيلاً على الجونة، في المباراة التي ستقام على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث يبحث الزمالك عن مواصلة سلسلة انتصاراته بالدوري والاقتراب أكثر لتحقيق اللقب للموسم الثاني على التوالي، في الوقت الذي يبحث فيه الجونة عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط حتى يهرب من قاع الجدول حيث يواجه شبح الهبوط.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، حصدهم من 28 مباراة، حقق الفوز في 21، وتعادل في 3، وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 50 هدف، فيما سكنت شباكه 25، في المقابل يحتل الجونة المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة، حصدهم من 28 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 6، وخسر 15، وسجل لاعبوه 25 هدف، وسكنت شباكه 38 هدف.

وجاءت المباريات المتبقية للجونة في الدوري:

ـ الجونة والزمالك في الجولة 29: 5 أغسطس

ـ الجونة والمقاولون العرب في الجولة 30: 10 أغسطس

ـ الجونة وغزل المحلة في الجولة 31: 18 أغسطس

ـ الجونة وسموحة في الجولة 32: 23 أغسطس

ـ الجونة وفيوتشر في الجولة 33: 26 أغسطس

ـ الجونة وبيراميدز في الجولة 34: 29 أغسطس