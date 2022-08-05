شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلى يهاجم مصر المقاصة بـ" كريم بامبو و فادى فريد " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الاهلى التشكيل الأساسى الذى سوف يخوض مباراة مصر المقاصة بعد قليل على ستاد الكلية الحربية ضمن الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى .. أحمد صبحى .

خط الدفاع .. إسحاق يعقوبو ، أحمد ياسين ، أمير مدحت ، أسامة إبراهيم .

خط الوسط .. موسى دياوارا ، محمد هلال ، محمود السيد ، أحمد سعيد .

الهجوم .. كريم بامبو ، فادى فريد .

وجاءت دكة البدلاء علي النحو التالي .. محمود الزنفلي - أحمد العش - محمد لعبة - محمد بسيوني - عاصم صلاح - محمود قاعود - معروف يوسف - أسامة فيصل- ناصر منسي