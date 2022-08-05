شكرا لقرائتكم خبر عن بامبو يسجل هدف تقدم البنك الأهلى على المقاصة في الدقيقة 5 .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز كريم بامبو مهاجم فريق البنك الاهلى هدف التقدم لفريقه بمرمى مصر المقاصة في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول بالمباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الكلية الحربية ضمن لقاءات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

يخوض فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى .. أحمد صبحى .

في خط الدفاع .. إسحاق يعقوبو ، أحمد ياسين ، أمير مدحت ، أسامة إبراهيم .

في خط الوسط .. موسى دياوارا ، محمد هلال ، محمود السيد ، أحمد سعيد .

في الهجوم .. كريم بامبو ، فادى فريد .

بينما جاء تشكيل مصر المقاصة بقيادة عيد مرازيق كالتالى :

في حراسة المرمى .. رمضان مصطفى .

في خط الدفاع .. ، أحمد عبد المنعم ، محمود فهمى ، مصطفى كاجو ، محمود عادل .

في خط الوسط .. محمد محسن ليلة ، أحمد عيد ، على المصرى ، محمد أمو ، خالد صلاح .

في الهجوم .. هشام حافظ .