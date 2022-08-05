شكرا لقرائتكم خبر عن بامبو يسجل هدف تقدم البنك الأهلى على المقاصة في الدقيقة 5 .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أحرز كريم بامبو مهاجم فريق البنك الاهلى هدف التقدم لفريقه بمرمى مصر المقاصة في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول بالمباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الكلية الحربية ضمن لقاءات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .
يخوض فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال المباراة بتشكيل مكون من :
في حراسة المرمى .. أحمد صبحى .
في خط الدفاع .. إسحاق يعقوبو ، أحمد ياسين ، أمير مدحت ، أسامة إبراهيم .
في خط الوسط .. موسى دياوارا ، محمد هلال ، محمود السيد ، أحمد سعيد .
في الهجوم .. كريم بامبو ، فادى فريد .
بينما جاء تشكيل مصر المقاصة بقيادة عيد مرازيق كالتالى :
في حراسة المرمى .. رمضان مصطفى .
في خط الدفاع .. ، أحمد عبد المنعم ، محمود فهمى ، مصطفى كاجو ، محمود عادل .
في خط الوسط .. محمد محسن ليلة ، أحمد عيد ، على المصرى ، محمد أمو ، خالد صلاح .
في الهجوم .. هشام حافظ .