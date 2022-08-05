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الأهلي يجدد عقد دعاء الغباشي «4 مواسم»

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القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد دعاء الغباشي لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي لمدة 4مواسم جديدة.

وأوضح العوضي أن تجديد عقد دعاء الغباشي يأتي لدعم استقرار الفريق، والحفاظ على عناصر الخبرة فيه، وتوفير متطلبات الجهاز الفني لفريق «سيدات الطائرة» بقيادة حمدي الصافي؛ من أجل الاستمرار في المنافسة والفوز بكل الألقاب والبطولات المحلية والإفريقية.

وأكد مدير النشاط الرياضي أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، حريص دائما على الحفاظ على العناصر الأساسية في كل لعبة؛ لاستمرار المنافسة على الفوز بكل البطولات خلال الفترة المقبلة.

واختتم العوضي تصريحاته مؤكدا أن دعاء الغباشي من العناصر الأساسية ومن اللاعبات ذات الخبرة في الفريق، وإنها وافقت على التجديد دون أن يكون لها أي شروط.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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