شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. المحاربون القدماء سبب تسمية منتخب اليابان بـ "الساموراي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ساموراي" هو اللقب الذي يطلق على المحاربين القدماء في اليابان، تعني كلمة "ساموراي" في اللغة اليابانية "الذي يضع نفسه في الخدمة"، ورغم أن اللفظ الأصلي استعمل في "فترة ايدو" (عهد أحد الحكّام السابقين) لتمييز الرجال الذين كانوا يسهرون على حفظ الأمن، فقد تم تعميم هذه الكلمة لاحقا على كل الرجال المحاربين في اليابان، وتم اطلاقه لاحقاً على منتخب اليابان.

تأسـس الاتحاد الياباني لكرة القدم في العام 1921، وانضم إلى الفيفا في العام 1929، وشاركت اليابان للمرة السادسة على التوالي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم أعوام 1998، 2002، 2006 ،2010، 2014، و2018.

كانت أول مباراة دولية لليابان عام 1917 وخسرت فيها أمام الصين بنتيجة 0 - 5 وأكبر فوز لها كان على الفلبين عام 1967 بنتيجة 15 - 0 وأقسى خسارة كانت أمام الفلبين أيضًا في عام 1917 بنتيجة 0 - 19.

أفضل نتيجة لليابان في نهائيات كأس العالم لكرة القدم هي الوصول إلى الدور الثاني عام 2002. وصلت اليابان إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 5 مرات وفازت بالكأس 1992، 2000، 2004، 2011.

أول مشاركة عالمية لليابان في كرة القدم كانت في أولمبياد برلين 1936 لتكون بذلك أول فريق آسيوي يتأهل إلى الأولمبياد وفيها فازت اليابان على السويد 3/2 وتأهلت إلى الدور الثاني وفية خسرت من إيطاليا 0/8 التي فازت في تلك البطولة بالميدالية الذهبية، ثم شاركت اليابان مجدداً في أولمبياد مكسيكو 1968 وفيها فازت على نيجيريا 3/1 وتعادلت مع البرازيل 1/1 ومع المكسيك 0/0 وتغلبت على فرنسا في الدور ربع النهائي 3/1 وخسرت من هنغاريا 0/5 في الدور نصف النهائي ومن ثم لاقت اليابان المكسيك في مباراة تحديد المركز الثالث لتفوز اليابان بنتيجة 2/0 لتحقق بذلك الميدالية البرونزية ويعتبر هذا الإنجاز الذي حققتة اليابان أفضل إنجاز في تاريخ آسيا في الدورات الأولمبية.