شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة و أمو و فهمى بتشكيل المقاصة لمواجهة البنك الاهلى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عيد مرازيق المدير الفني لفريق مصر المقاصة التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض مباراة البنك الاهلى بعد قليل على ستاد الكلية الحربية ضمن الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وجاءت التشكيل يضم كل من : رمضان مصطفى في حراسة المرمى و على المصرى ، خالد صلاح ، محمود فهمى ، مصطفى كاجو ، محمد محسن ليلة ، محمد منعم ، محمود عادل ، أحمد عيد ، محمد أمو ، هشام حافظ .

ويدخل مصر المقاصة اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث سقط أمام الإسماعيلى بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فى الوقت الذى تعادل البنك الأهلى مع الجونة بهدف لمثله فى نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن عشر والأخير برصيد 15 نقطة جمعها من 28 مباراة، حيث حقق الفوز فى مباراتين والتعادل فى 9 لقاءات والخسارة فى 17 مباراة، وسجل لاعبوه 11 هدفا واستقبلوا 36 هدفا.