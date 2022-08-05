شكرا لقرائتكم خبر عن مارك كلاتنبيرج: متحمس جدا لتولى مهمة رئاسة لجنة التحكيم فى أم الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الإنجليزى مارك كلاتنبيرج الخبير التحكيمى الدولى عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا : أنا متحمس جدا لتولي مهمتي برئاسة لجنة التحكيم في الاتحاد المصري لكرة القدم.. أنا قادم يا أم الدنيا " .

و يصل، غدا السبت، الإنجليزى مارك كلاتنبيرج لبدء مهمته فى مصر كرئيس للجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة فى المرحلة المقبلة.

وأكد اتحاد الكرة أن تعاقده مع كلاتنبرج ينص على توليه مقعد رئيس لجنة الحكام ويقيم فى مصر بشكل كامل، فى الوقت الذى يستمر وفقا للتعاقد فى منصبه كمستشار للاتحاد اليونانى بتكليف من الاتحاد الاوروبى، على أن يكون عمله هناك من خلال الزوم ميتنج وليس بالتواجد فى اليونان.

من ناحية أخرى قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إجراء اختبارات للحكام الجدد يوم 27 أغسطس المقبل للمتقدمين على مستوى الجمهورية، وتقام الاختبارات باستاد بنى سويف وتشتمل الاختبارات الكشف الطبى والهيئة للحكام.