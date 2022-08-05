شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول الدورى المصرى قبل مواجهة الزمالك والجونة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الجمعة فريق الزمالك، ضيفًا ثقيلاً على الجونة، على ستاد خالد بشارة بالجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز حيث يبحث الفريق الأبيض عن مواصلة سلسلة انتصاراته بالدوري والاقتراب أكثر لتحقيق اللقب للموسم الثاني على التوالي، في الوقت الذي يبحث فيه الجونة عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط حتى يهرب من قاع الجدول حيث يواجه شبح الهبوط.

وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشين ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 6 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المباراة المؤجلة بين الأهلى والإسماعيلى.

الزمالك - 66 نقطة

بيراميدز - 59 نقطة

الأهلى - 56 نقطة

طلائع الجيش - 45 نقطة

فيوتشر - 45 نقطة

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.