شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز اللاعبين الناشئين المُرشحين للظهور في مباريات الأهلي المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد أكثر من لاعب بقطاع الناشئين في الأهلي للظهور مع الفريق الأول خلال الفترة المتبقية من عمر بطولة الدوري الممتاز بعد قرار مجلس الأهلي أمس ، الخميس، بالاعتماد على الناشئين والعائدين من الإصابة خلال الفترة المقبلة .

وتبدو حظوظ عدد كبير من لاعبي قطاع الناشئين كبيرة في الظهور مع الفريق الأول خلال المباريات المُتبقية من الدوري خاصة وأن بعض من هؤلاء اللاعبين حصل على فرصة مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية سواء في كأس رابطة الأندية أو الدوري أو كأس مصر.

ومن هؤلاء اللاعبين ، محمد نصير ، محمد أحمد شرقية ، محمد أشرف ، محمد فخري ، صالح نصر ، رأفت خليل ، زياد طارق ومصطفى شوبير.

وتعادل الأهلي مع فاركو أمس الأول ، الأربعاء، سلبياً في الجولة 28 لبطولة الدوري الممتاز ، فيما سيلعب المارد الأحمر مع الإتحاد السكندري مساء بعد غد ، الأحد، في الجولة 29 للمسابقة المحلية.