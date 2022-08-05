مران الأهلي.. مشاركة 10 ناشئين.. وعودة صلاح محسن استعدادًا للاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي، مساء الجمعة، تدريباته الجماعية استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري، والتي من المقرر أن تقام مساء الأحد المقبل، ضمن الأسبوع الـ29 بمسابقة دوري We المصري.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن مران الجمعة شهد مشاركة مجموعة من اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم من قطاع الناشئين وهم: محمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق الذي أدى تدريبات استشفائية.‏

وكان الفريق حصل على راحة سلبية أمس الخميس، عقب مباراة فاركو الأخيرة والتي انتهت بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف في لقاء أقيم على ملعب "الأهلي WE السلام".

ويأتي مشاركة الناشئين تمهيدًا للدفع بهم في المباريات المقبلة بعد قرار مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، أمس الخميس، احتجاجًا على اتحاد الكرة. (تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي)

وفي سياق آخر، انتظم صلاح محسن في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من إجهاد العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة المقاولون العرب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري We المصري برصيد 56 نقطة بفارق عشر نقاط عن الزمالك متصدر المسابقة، إلا أن الفريق الأحمر لديه مباراة مؤجلة ضد الإسماعيلي.