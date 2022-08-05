كلاتنبيرج عن توليه رئاسة لجنة التحكيم باتحاد الكرة: قادم يا أم الدنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - "أنا قادم يا أم الدنيا".. هكذا علق رئيس لجنة الحكام الجديد باتحاد الكرة، مارك كلاتنبيرج، على توليه هذا المنصب، بعد إقالة الحكم الدولي السابق، عصام عبدالفتاح، عقب بيان إدارة الأهلي الأخير، الذي اعترض من خلاله على الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق الأحمر.

وقال كلاتنبيرج عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر": "متحمس جدا لتولي مهمتي برئاسة لجنة التحكيم في الاتحاد المصري لكرة القدم.. أنا قادم يا أم الدنيا".

وكان اتحاد الكرة قد أكد أن تعاقده مع كلاتنبرج ينص على توليه مقعد رئيس لجنة الحكام ويقيم فى مصر بشكل كامل، فى الوقت الذي يستمر وفقًا للتعاقد في منصبه كمستشار للاتحاد اليوناني بتكليف من الاتحاد الأوروبي، على أن يكون عمله هناك من خلال "زوم ميتنج" وليس بالتواجد في اليونان.

ومن المتوقع أن يصل الحكم الإنجليزي للأراضي المصرية غدًا السبت، لبدء مهمته كرئيس للجنة الحكام باتحاد الكرة خلال المرحلة المقبلة.