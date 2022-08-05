فيتوريا يستهل اجتماعاته مع مدربي الأندية بزيارة الاتحاد وفاركو (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

استهل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر اجتماعاته بمدربي أندية الدوري الممتاز، بزيارة الاتحاد السكندري وفاركو.

ووصل فيتوريا، فجر الثلاثاء الماضي إلى القاهرة، ليبدأ مهمته بشكل رسمي مع منتخب مصر، بمتابعة مباريات الدوري الممتاز والاجتماع مع مدربي الأندية.

وحرص الجهاز الفني لروي فيتوريا على الاجتماع بالجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري، للحديث عن بعض الأمور الفنية في الكرة المصرية والدوري.

وكان في استقبال فيتوريا مسؤولو نادي الاتحاد والجهاز الفني وفي حضور عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن جانبه، أثنى عماد النحاس المدير الفني لنادي الاتحاد، على زيارة فيتوريا والتواصل مع الأجهزة الفنية للأندية لاسيما و أن هذا الأمر غاية في الأهمية، والهدف منه هو العمل على تطوير كرة القدم في الفترة المقبلة.

كما توجه المدرب البرتغالي بالشكر للجهاز الفني للاتحاد على حفاوة الاستقبال وإمداده بالمعلومات الفنية عن فريقه وجميع اللاعبين، مؤكدًا أنه سيكون هناك تواصل مستمر مع جميع الأجهزة الفنية لأندية الدوري الممتاز بما يخدم مصلحة الكرة المصرية

كما تواجد فيتوريا وجهازه المعاون في مران فاركو بأحد ملاعب الإسكندرية، وكان في استقبالهم مواطنه نونو ألميدا المدير الفني للفريق ومسئولي النادي وعامر حسين.

واجتمع المدير الفني لمنتخب مصر مع عز يشار حسن عباس حلمي رئيس نادي فاركو ونونو ألميدا، وتم إهداءه درع النادي على هامش الزيارة.

وسيواصل فيتوريا جولاته، بحضور تدريبات فرق الدوري والالتقاء بالمديرين الفنيين في إطار السياسة التي يتبعها، للعمل على تطوير كرة القدم المصرية.