نجم منتخب الشباب لمصراوي: لدي عرض رسمي للانتقال إلى الدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

أكد أحمد نادر حواش نجم منتخب مصر للشباب، المتألق رفقة أبناء المدرب محمود جابر، ببطولة كأس العرب للشباب المقامة حاليًا بالأراضي السعودية، أنه يمتلك عرضًا من الدوري الألماني، بوندسليجا.

وقال حواش في تصريحات خاصة لمصراوي: "أمتلك عرضًا رسميًا من نادي هامبورج الألماني".

وأضاف: "تم التواصل بالفعل مع وكيلي من أجل الانضمام إلى الفريق الألماني، وأتمنى أن توافق إدارة إنبي على هذا العرض".

واختتم حواش تصريحاته قائلًا: "أركز حاليًا مع منتخب الشباب بالبطولة العربية، لكنني أحلم بالاحتراف في أوروبا".

يذكر أن منتخب مصر للشباب، نجح في الوصول إلى نهائي البطولة العربية للشباب تحت 20 عامًا، بعد إقصاء المغرب من الدور ربع النهائي، ثم التفوق على المنتخب الجزائري للشباب في نصف النهائي، ليلتقي شباب الفراعنة بشباب السعودية بالمباراة النهائية الأحد المقبل.