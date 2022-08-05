الأهلي يقرر البقاء في الإسكندرية بعد مباراة الاتحاد.. اعرف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: رمضان حسن

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش البقاء في الإسكندرية بعد مباراة الاتحاد والمقرر إقامتها، يوم الأحد المقبل، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والاتحاد على استاد برج العرب في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بالجولة الـ29 بمسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني الاستمرار في الإسكندرية بسبب لقاء المصري البورسعيدي والذي سيقام أيضا على ملعب برج العرب يوم الأربعاء المقبل.

وفي سياق متصل، سيعود الثنائي حمدي فتحي وكريم فؤاد إلى قائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بعد انتهاء إيقافهما لتراكم البطاقات الصفراء.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة من 27 جولة، ويقع الاتحاد في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.