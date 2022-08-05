مبابي خارج قائمة سان جيرمان في أولى مبارياته بالدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي، استبعاد كيليان مبابي، نجم الفريق، من أولى مبارياته في الموسم الجديد للمسابقة ضد كليرمون، بسبب إصابة عضلية.

ويحل سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا على كليرمون عند الساعة 09:00 مساء غدٍ السبت، على ملعب جبريل مونتبيد في الجولة الافتتاحية.

ونشر باريس سان جيرمان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت اليوم الجمعة قائمة لاعبيه استعدادًا للمباراة، حيث خلت من اسم مبابي، الذي يعاني من الإصابة.

ومن المقرر أن يعلن سان جيرمان يوم الإثنين المقبل تطورات حالة اللاعب الفرنسي، وموقفه من مباراة مونبلييه يوم السبت.

وكان مبابي غاب عن مباراة كأس السوبر الفرنسي التي أقيمت يوم السبت الماضي ضد نانت، وانتهت بتتويج الفريق الباريسي بنتيجة 4-0، بسبب تراكم البطاقات من الموسم الماضي.

في المقابل، يدخل سان جيرمان مباراة كليرمون غدًا بكامل نجومه، وعلى رأسهم الثلاثي ليونيل ميسي، ونيمار دا سيلفا، وسيرجيو راموس.