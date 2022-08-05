الأرقام تكشف تأثير كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

تؤثر مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، في التشكيل الأساسي للفريق من عدمها على أداء الشياطين الحمر، حسبما كشفت الإحصائيات.

ومازال الغموض يحيط بمستقبل رونالدو مع مانشستر يونايتد في الموسم الجديد، رغم تصريحات الهولندي إريك تين هاج، مدرب الفريق، التي تؤكد بقاء اللاعب.

ويرغب رونالدو في الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، بعد عام واحد فقط من عودته لقلعة "أولد ترافورد" في فترة ثانية، بعد فترة أولى ناجحة من 2003 حتى 2009.

ويريد رونالدو المشاركة في دوري أبطال أوروبا، التي يحمل الرقم القياسي في عدد الأهداف بها، بينما يشارك مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي خلال الموسم الجديد، بعدما أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في المركز السادس.

وغاب النجم المخضرم صاحب الـ37 عامًا عن معظم المباريات التحضيرية لمانشستر يونايتد هذا الصيف، إذ شارك فقط في مباراة رايو فاليكانو الأخيرة، يوم الأحد الماضي.

ويبدأ مانشستر يونايتد موسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غدٍ، الأحد، بمواجهة برايتون.

ورغم تألق رونالدو وتسجيله 24 هدفًا في 38 مباراة بكل البطولات خلال موسم 2021-2022، إلا أن الفريق لم يحقق أي إنجاز، وأنهى الدوري الإنجليزي خارج المربع الذهبي.

وتظهر الإحصائيات أن مانشستر يونايتد لديه معدل انتصارات أعلى عندما يشارك رونالدو في التشكيل الأساسي، مقارنة بغيابه عن التشكيل (سواء شارك بديلًا أو غاب نهائيًا).

وفيما يلي نستعرض مقارنة بين أرقام مانشستر يونايتد في الموسم الماضي بكل البطولات عندما يشارك رونالدو في التشكيل الأساسي، وعندما لا يشارك النجم البرتغالي أساسيًا.

بمشاركة رونالدو في التشكيل الأساسي

مباريات: 35

انتصارات: 17

تعادلات: 7

هزائم: 11

معدل النقاط لكل مباراة: 1.65

نسبة الانتصارات: 48.5%

نسبة الهزائم: 31.4%

الأهداف: 55

معدل الأهداف لكل مباراة: 1.57

استقبال الأهداف: 50

معدل استقبال الأهداف لكل مباراة: 1.42

في غياب رونالدو عن التشكيل الأساسي

مباريات: 14

انتصارات: 3

تعادلات: 7

هزائم: 4

معدل النقاط لكل مباراة: 1.14

نسبة الانتصارات: 21.4%

نسبة الهزائم: 28.5%

الأهداف: 16

معدل الأهداف لكل مباراة: 1.14

استقبال الأهداف: 19

معدل استقبال الأهداف لكل مباراة: 1.35