الخليج 365 يكشف أسماء شباب الأهلي الذين يستكملون الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بتصعيد عدد من لاعبي قطاع الناشئين للمران الرئيسي الذي يقام حاليًا بإستاد مختار التتش استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غد بالدوري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه جرت مشاورات مطولة بين البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسامي قمصان المدرب العام بجانب مايكل بروكيتش المدير الفني للقطاع.

وأضاف: "تم الإتفاق على التعامل مع كل مباراة على حسب المراكز التي يحتاجها الجهاز الفني للفريق الأول فيتم التصعيد حسب تلك الرؤية".

وأوضح: "شهد مران اليوم تصعيد 5 من فريق 2001 و3 من 2003 وكذلك رأفت خليل الذي سيعود من السعودية مباشرة على مران الفريق الأول".

وشدد المصدر، أن اللاعبين الذين تم تصعيدهم من فريق 2001 هم المهاجم علي عمرو والذي يحظى بقبول كبير للدفع به في المباريات المقبلة، وكذلك محمد أشرف وأحمد سيد عبدالنبي وأحمد سيد غريب وأحمد أشرف لينضموا للمجموعة المتواجدة مع الفريق الأول من الأساس وهم الحارس حمزة علاء ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف بحانب محمد نصير ومحمد فخري وزياد طارق.

وقال ذات المصدر، أن محمد شرقية على رأس المجموعة التي تم تصعيدها من اللاعبين بفريق 2003 بجانب ثنائي آخر.

ويخوض الفريق الأحمر مرانه الرئيسي بإستاد مختار التتش استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء الأحد بالدوري.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد قرر في اجتماعه الطارئ أمس خوض باقي مباريات الدوري باللاعبين الناشئين.