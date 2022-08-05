مصدر باتحاد الكرة يوضح سبب إخطار "فيفا" ببداية الدوري في ديسمبر.. واستمرار القيد لأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أوضح مصدر مسؤول باتحاد الكرة، سبب إخطارهم رسميًا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بانطلاق الموسم المقبل في الأول من ديسمبر، على أن يكون ختام المسابقة 30 يونيو 2023 وأن فترة القيد ستبدأ في السابع من سبتمبر، وتمتد حتى 15 أكتوبر من نفس العام.

وأشار المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الدوري سينطلق في الموسم المقبل خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر ولكن تم إرسال بداية الموسم في مطلع ديسمبر لأنه كان يجب أن يحددوا المواعيد على "السيستم" في العام السابق؛ حيث تكون مواعيد مبدئية يمكن تعديلها وإرسال مواعيد جديدة.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أنهم أرسلوا هذه المواعيد حتى يتم الكشف عن المواعيد النهائية لنهاية الموسم الجاري ثم إرسال المواعيد وفترة القيد وتعديلها.

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أخطر الاتحادات المحلية للعبة في وقت سابق على أن يرسلوا مواعيد بداية ونهاية الموسم المقبل بموعد أقصاه 31 يوليو الماضي.

وأوضح الموقع الرسمي للاتحاد الدولي (فيفا)، بأن الموسم سينطلق في الأول من ديسمبر على أن يكون ختام المسابقة 30 يونيو 2023، وأما بخصوص فترة القيد الأولى، تبدأ في السابع من سبتمبر، وتمتد حتى 15 أكتوبر من نفس العام وتبدأ فترة القيد الثانية في الأول من يناير 2023، على أن تمتد حتى نهاية الشهر.