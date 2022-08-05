شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يجتمع بالجهاز الفني لنادي فاركو .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

في إطار سلسلة زيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ،للمديرين الفنيين لاندية الدوري الممتاز حرص الجهاز الفني على الاجتماع بنونو ألميدا المدير الفني لفريق فاركو في حضور عامر حسين عضو اتحاد الكرةو عز يشار حسن رئيس نادي فاركو.

وأستمع المدير الفني فيتوريا إلى كلمة نونو ألميدا حول مستوى فريق فاركو و الكرة في مصر ، ووجه فيتوريا الشكر لنادي فاركو على حفاوة الإستقبال ،والتأكيد على أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة للأندية.