شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يعلن تجديد عقد نادين السلعاوى لمدة 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي مدير النشاط الرياضى بالنادى الاهلى تجديد عقد نادين السلعاوي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة «سيدات»، لتستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «العوضي» أن «السلعاوي» وقعت على عقود التجديد لمدة 4 مواسم، وأن اللاعبة وقعت على العقود مباشرة دون أن يكون لها أي مطالب لتمسكها بالاستمرار داخل النادي، مشيدًا بعطائها مع «سيدات السلة» خلال الفترة الماضية، خاصة أنها واحدة من اللاعبات ذات الخبرات الكبيرة، وأن دورها في الفريق مهم للغاية، في ظل المنافسة الشديدة ببطولات السلة، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط، ونقل الخبرات إلى بقية اللاعبات.

وشدد العوضي، على أن تجديد عقد «السلعاوي» يأتي في إطار تدعيم الفريق بالشكل المناسب؛ للمنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد.