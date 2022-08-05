الامارات | ذهبية تاريخية لنجم الدراجات أحمد المنصوري في "ألعاب التضامن الإسلامي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد أحمد المنصوري لاعب منتخب الإمارات للدراجات الميدالية الذهبية الأولى للإمارات في تاريخ مشاركاتها بدورات ألعاب التضامن الإسلامي بمسابقة الاسكراتش فئة المضمار ضمن فعاليات النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي المقامة من 9 إلى 18 الجاري، بمدينة قونية التركية بمشاركة 6000 رياضي من 56 دولة يتنافسون في 24 رياضة من خلال 483 مسابقة.

وحصدت الإمارات 13 ميدالية ملونة في جميع مشاركاتها بألعاب التضامن الإسلامي منذ النسخة الأولى من الدورة عام 2005 وحتى النسخة الأخيرة بباكو 2017 بواقع 4 ميداليات فضية و9 ميداليات برونزية، ليسجل منتخب الدراجات أول ميدالية ذهبية على صعيد الحدث.

وأهدى المنصوري الإنجاز الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً؛ معرباً في تصريح صحافي عن ثقته في جميع الدراجين المشاركين بتكرار هذا النجاح الذي يحسب للجميع في ظل ما شهده السباق من مستويات متقدمة من كافة الدراجين المشاركين.