شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات مثيرة تنتظر مصر المقاصة قبل نهاية الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق مصر المقاصة فى السادسة والنصف مساء اليوم ،الجمعة، فريق البنك الأهلى على استاد الكلية الحربية، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل مصر المقاصة اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث سقط أمام الإسماعيلى بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فى الوقت الذى تعادل البنك الأهلى مع الجونة بهدف لمثله فى نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن عشر والأخير برصيد 15 نقطة جمعها من 28 مباراة، حيث حقق الفوز فى مباراتين والتعادل فى 9 لقاءات والخسارة فى 17 مباراة، وسجل لاعبوه 11 هدفا واستقبلوا 36 هدفا.

وتعد المباريات المتبقية لمصر المقاصة في الدوري كالتالي:

ـ مصر المقاصة والبنك الأهلي في الجولة 29: 5 أغسطس

ـ مصر المقاصة والزمالك في الجولة 30: 9 أغسطس

ـ مصر المقاصة والمقاولون في الجولة 31: 19 أغسطس

ـ مصر المقاصة وغزل المحلة في الجولة 32: 23 أغسطس

ـ مصر المقاصة وسموحة في الجولة 33: 26 أغسطس

ـ مصر المقاصة وفيوتشر في الجولة 34: 29 أغسطس