شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يجتمع بعماد النحاس للتعرف علي تفاصيل فريق الاتحاد السكندري .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، على الاجتماع بالجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري للحديث عن بعض الأمور الفنية في الكرة المصرية و الدوري ؛ وكان في استقبال فيتوريا مسؤولو نادي الاتحاد السكندري و الجهاز الفني وفي حضور الأستاذ عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم.

و أثنى عماد النحاس المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري ، على زيارة فيتوريا و التواصل مع الأجهزة الفنية للأندية لاسيما و أن هذا الأمر غاية في الأهمية ، والهدف منه هو العمل على تطوير كرة القدم في الفترة المقبلة .

كما توجه روي فيتوريا بالشكر للجهاز الفني للاتحاد السكندري، على حفاوة الاستقبال وإمداده بالمعلومات الفنية عن فريقه وجميع اللاعبين ، مؤكدا أنه سيكون هناك تواصل مستمر مع جميع الأجهزة الفنية لأندية الدوري الممتاز بما يخدم مصلحة الكرة المصرية .