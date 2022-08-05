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فيتوريا يجتمع بعماد النحاس للتعرف علي تفاصيل فريق الاتحاد السكندري .. صور

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القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، على الاجتماع بالجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري  للحديث عن بعض الأمور الفنية في الكرة المصرية و الدوري ؛ وكان في استقبال فيتوريا مسؤولو نادي الاتحاد السكندري و الجهاز الفني وفي حضور الأستاذ عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم.

 

و أثنى  عماد النحاس المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري ، على زيارة فيتوريا و التواصل مع الأجهزة الفنية للأندية لاسيما و أن هذا الأمر غاية في الأهمية ، والهدف منه هو العمل على تطوير كرة القدم في الفترة المقبلة .

 

كما توجه روي فيتوريا بالشكر للجهاز الفني للاتحاد السكندري،  على حفاوة الاستقبال وإمداده بالمعلومات الفنية عن فريقه وجميع اللاعبين ، مؤكدا أنه سيكون هناك تواصل مستمر مع جميع الأجهزة الفنية لأندية الدوري الممتاز بما يخدم مصلحة الكرة المصرية .

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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