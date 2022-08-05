شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس البقاء في الإسكندرية عقب مباراة الاتحاد.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز البقاء في الأسكندرية عقب مباراة الفريق أمام الإتحاد السكندري لحين خوض المباراة التالية في الدوري والتي ستقام بالإسكندرية أيضاً أمام المصري البورسعيدي.

ويلتقي الأهلي مع الإتحاد السكندري في التاسعة من مساء بعد غد ، الأحد، بإستاد برج العرب في الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز ، ثم يلعب بعدها بـ72 ساعة تقريباً مع المصري وتحديداً في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل على نفس الملعب في الجولة الـ30 للدوري الممتاز.

ويبدأ الأهلى، مساء اليوم الجمعة، الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري بعدما حصل على راحة 24 ساعة عقب مباراة فاركو التى أقيمت مساء الأربعاء في الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز، والتى انتهت بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن يناقش سواريز مع جهازه المعاون جدوى فكرة البقاء في الأسكندرية بعد مباراة الأتحاد حتى لا يتحمّل الفريق مشقة السفر من وإلى الأسكندرية خلال أيام قليلة وسيتم إتخاذ القرار الأنسب للفريق.

في وقت سابق قال ريكاردو سواريز، إن الفريق أتيحت له فرص للتسجيل في مباراة فاركو آخرها تصويبة ميكيسوني التي اصطدمت بالقائم، كما دافع عن اللاعبين، مؤكدًا أن الفريق يتعرض لحالة إجهاد وغيابات.

وأضاف: الفريق لعب ببطء في الشوط الأول رغم الاستحواذ على الكرة، وواجهنا فريقا منظما دفاعيا، وتحسن أداء الأهلي في الشوط الثاني مع دخول وليد سليمان وبيرسي تاو وشكلنا خطورة على فاركو الذي تكتل دفاعيا.

وأشار سواريز إلى أن اللاعبين كان ينقصهم اتخاذ قرارات أفضل في الشق الهجومي خلال مباراة فاركو ، موضحاً أنه حاول التغلب على الإجهاد، من خلال منح بعض اللاعبين راحة خلال المباريات وإشراك آخرين.

وأكد سواريز أن الدوري المصري يضم مواهب كبيرة ولكن ينقصه التنظيم. وواصل المدير الفني حديثه: هناك هدف وتم إلغاؤه، وتكرر نفس الأمر من قبل، وعندما يتم اتخاذ قرار مثل هذا يجب أن يكون لمصلحة كرة القدم، الحكم انتظر قرار الفار للحكم على الهدف ، في المقابل كان هناك حالات طرد للاعبين من فرق منافسة للفريق خلال المباريات التي خاضها الأهلي ولكن القرار لم يتخذ.

وأضاف: عندما يكون هناك لاعب كفء صغير السن يجب أن نخلق له الأجواء المناسبة للدفع به والمشاركة والتأقلم مع الفريق بشكل تدريجي، هناك لاعبون صغار دفعت بهم والآن في أندية جيدة في أوروبا.

واختتم تصريحاته مؤكدا أنه طالما هناك أمل سوف يستمر العمل وأنه يضع لاعبين على كفاءة خلال المباريات، وأنه لن يدفع بلاعب ناشئ لمجرد أنه صغير السن، وأنه لا بد أن يقدم ما يجعله جديرا بتمثيل النادي.