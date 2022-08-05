شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب طلعت يوسف أمام الزمالك قبل قيادة الجونة الليلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك، ضيفًا ثقيلاً على الجونة على ستاد خالد بشارة الغردقة حيث يبحث الفريق الأبيض عن مواصلة سلسلة انتصاراته بالدوري والاقتراب أكثر لتحقيق اللقب للموسم الثاني على التوالي، في الوقت الذي يبحث فيه الجونة عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط حتى يهرب من قاع الجدول حيث يواجه شبح الهبوط.

وتعد مباراة الليلة الصدام رقم 30 لطلعت يوسف المدير الفنى للجونة أمام الزمالك حيث واجه المدرب المخضرم الفارس الابيض فى 29 مباراة سابقة بالدوري المصرى حقق خلالها خمسة انتصارات وستة تعادلات وتلقى 18 خسارة.

واجه طلعت يوسف، الزمالك، 29 مرة في الدوري المصري، بواقع 5 انتصارات للمدرب و6 تعادلات و18 خسارة.

وحقق طلعت يوسف نتيجة التعادل بهدف لكل فريق فى أول مباراة واجه فيها الزمالك وكان وقتها مديراً فنياً لزعيم الثغر فى موسم 98-99.

وتلقى طلعت يوسف هزيمته الاولى أمام الزمالك وقت أن كان مدرباً للكروم فى موسم 2000-2001 وكانت بثلاثية دون رد.

حقق طلعت يوسف فوزه الاول على الزمالك مع الاتحاد السكندري بهدف دون رد فى موسم 2004 -2005.

وحقق طلعت يوسف، آخر فوز له على الزمالك رفقة مصر المقاصة في موسم 2017-2018 بهدف دون رد.