شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 5 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد موقع ”الخليج 365” اليوم الجمعة العديد من الاخبار الرياضية الهامة من بينها مطالبة محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لاعبيه ضرورة التحلى بالعزيمة والاصرار للفوز بكاس العرب حينما يلتقى شباب الفراعنة بالمنتخب السعودي الأحد المقبل، مؤكدا لهم أن هذه البطولة هي شهادة ميلادهم الكروية ، ونلقى الضوء على أبرز الاخبار الرياضية على موقع الخليج 365 اليوم فى السطور التالية..

حسين الشحات يعود من القاهرة خلال 48 ساعة بعد جراحة الركبة

يعود حسين الشحات لاعب الأهلي للقاهرة بعد 48 ساعة قادماً من قطر عقب إجراء عملية جراحية في الركبة هناك ، ومن المقرر أن يبدأ اللاعب مرحلة الجري حول الملعب بعد حوالي 3 أسابيع من الأن عقب العملية الجراحية التي خضع لها اللاعب مؤخراً في غضروف الركبة بقطر.

جماهير الزمالك تتوجه إلى الجونة لمؤازرة الفريق في مواجهة الليلة.. صور

توافدت أعداد كبيرة من جماهير نادي الزمالك على مقر القلعة البيضاء صباح اليوم الجمعة للسفر إلى الجونة لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة اليوم

وتحركت 66 حافلة وفرتها إدارة الناادى من أمام مقر القلعة البيضاء لنقل جماهير نادي الزمالك إلى الجونة و عودتهم مرة أخرى إلى القاهرة بالمجان.

كشف الحكم الدولى محمود عاشور أنه ينتظر إعلان اتحاد الكرة تفاصيل تطبيق تقنية التسلل فى غرفة الفار لتوضيح شرعية هدف النادى الأهلى فى فاركو من عدمه فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

عاد أحمد أيمن ووجيه عبد الحكيم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إلى قائمة فريقهما خلال مواجهة فاركو والمقرر إنطلاقها غدًا السبت فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب الإسكندرية، لحساب الأسبوع الـ 29 بمسابقة الدوري المحلي.

يعقد البرازيلي روجيرو ميكالي اجتماعا مع مسئولي اتحاد الكرة، غداً السبت، للتفاوض بشأن تدريب المنتخب الأولمبي وتوقيع العقود حال الاتفاق النهائي، حيث وصل ميكالي وبعض مساعديه فجر اليوم إلى القاهرة استعدادا لبدء المفاوضات.

يحل فريق الزمالك، فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضيفًا ثقيلاً على الجونة، فى المباراة التى ستقام على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يبحث الزمالك عن مواصلة سلسلة انتصاراته بالدورى والاقتراب أكثر لتحقيق اللقب للموسم الثانى على التوالى، فى الوقت الذى يبحث فيه الجونة عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط حتى يهرب من قاع الجدول، حيث يواجه شبح الهبوط.

طالب محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب من لاعبيه ضرورة التحلى بالعزيمة والاصرار للفوز بكاس العرب حينما يلتقى شباب الفراعنة بالمنتخب السعودي الأحد المقبل، مؤكدا لهم أن هذه البطولة هي شهادة ميلادهم الكروية.