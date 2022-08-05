شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يغادر للإسكندرية لمواجهة فاركو بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، محافظة الإسماعيلية فى طريقه إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق استعدادًا لإستكمال معسكره المغلق تحضيرا لملاقاة فاركو ضمن منافسات الدوري العام.

ويحل الدراويش ضيفا على الفريق الصاعد حديثا للمسابقة المحلية غدًا السبت فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب الإسكندرية، فى إطار الجولة الـ 29 من عمر المسابقة المحلية.

وكان الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل، قد ضم إلى قائمته 22 لاعبًا والتى شهدت عودة أحمد أيمن ووجيه عبد الحكيم بينما خرج منها عمر رضوان وعصام صبحي ومحمود البدري وعماد حمدي ومحمود عبد الله ومحمد بن خماسة وجان موريل وحازم مرسي ومروان حمدي لأسباب مختلفة.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي سينهي تحضيراته الأخيرة على ملعب فندق إقامته بالمحافظة الساحلية فى ظل سعيه لتحقيق نتيجة إيجابية فى هذه المباراة من أجل مواصلة صحوته الأخيرة.