شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى والاتحاد السكندرى فى الدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة ضمن التحضير لمباراته ضد الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعسرين من عمر المسابقة المحلية.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريكاردو سواريز على مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بفريق الاتحاد السكندري من أجل معرفة نقاط القوة والضعف في صفوف زعيم الثغر، ومعرفة أسلوبه في التحضير وبناء الهجمات وموقفه وقت الاستحواذ على الكرة، وكذلك معرفة أبرز الثغرات في صفوفه وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم كأوراق رابحة قبل وضع خطة مباراة الأحد.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى الدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندرى فى التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلى أمام الاتحاد السكندرى

وتعد أبرز غيابات الأهلي عن مباراة الاتحاد السكندرى، عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى ومحمد شريف إصابة في العضلة الضامة وحسين الشحات للإصابة في الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر وعمرو السولية وأحمد عبد القادر بسبب تمزق العضلة الخلفية.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الأهلى والاتحاد السكندرى

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى والاتحاد السكندري بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله لويس ميكيسونى في اللقاء الذى أقيم بالجولة الثانية عشرة للمسابقة على ستاد الاهلى والسلام وشهد إضاعة الجنوب أفريقى بيرسى تاو لركلة جزاء.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والاتحاد السكندرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى الاحد المقبل فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.